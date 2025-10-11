Хочу в Нью-Йорк: подросток проник в самолет, обойдя три уровня контроля

В аэропорту Бен-Гурион в Израиле подросток без билета и документов сумел сесть на самолет авиакомпании El Al, готовящийся вылететь в Нью-Йорк. Произошедший на неделе инцидент вызвал скандал в местной прессе и соцсетях: все задаются вопросом, как 13-летний мальчик смог попасть на борт, минуя все пункты контроля, пожалуй, в одной из самых охраняемых авиагаваней в мире.

В службе безопасности аэропорта не смогли объяснить случившееся. Ведется расследование. Одна из версий – не вызывающее подозрение спокойное поведение подростка и потеря бдительности пограничников. Судя по записям камер видеонаблюдения, мальчик понимал, как избежать внимания, постоянно находясь вблизи взрослых пассажиров, которых могли принять за его родителей. По израильским правилам, перелеты детей до 15 лет допускаются в сопровождении совершеннолетнего спутника.

Таким образом он смог проскользнуть через паспортный контроль и пост досмотра. Затем паренек затерялся среди товаров в магазине беспошлинной торговли, пока не объявили посадку на рейс в США. Проходя через гейт, он также «прилип» якобы к своему родственнику и пользуясь возникшей очередью зашел в салон. План по поездке в Нью-Йорк сорвался из-за того, что «заяц» занял место бортпроводника.

В израильском управлении аэропортов напомнили, что в Бен-Гурионе все пассажиры проходят трехуровневую проверку, прежде чем попадут к выходу на посадку. Процедуры в общем-то стандартные. В частности, на паспортном контроле необходимо подтвердить свой статус через биометрическую систему со сканированием паспорта и лица. Документы также предъявляют при выходе на посадку.

