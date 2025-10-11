Туристы из РФ пожаловались на отель в Египте, за который заплатили 200 тысяч

Россияне столкнулись с ужасными условиями во время недельного отдыха в Египте — за поездку им пришлось заплатить около 200 тысяч рублей.

Основная претензия у путешественников появилась к персоналу гостиницы El Palacio. По словам туристки Жанны, все работники настойчиво требовали чаевые, хотя это даже не обязательная плата.

Отказ от покупок дополнений к отдыху — спа-центр, товары в магазинах — сопровождался грубым отношением со стороны персонала.

Кроме того, отдыхающие отметили старый интерьер отеля, странную планировку большой территории и однообразное питание. На шведском столе часто можно было встретить остывшую еду и насекомых.

Среди положительных моментов туристка выделила чистое море с коралловыми рифами. Помимо этого, им понравилось наличие бассейнов и хорошие экскурсии от местных агентств, передает издание «Баймакский вестник».

Ранее российское правительство утвердило перечень сопредельных стран с благоприятными условиями для отдыха россиян, включающий Абхазию, Республику Беларусь и Южную Осетию.

В начале августа туроператор «Библио-Глобус» также объявил о запуске первого с 1993 года прямого авиарейса из Санкт-Петербурга в Сухум, Абхазия. Авиасообщение было прервано в 1992 году.