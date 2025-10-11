Четыре европейских города, в которых будет комфортно пенсионерам из России

Оказывается, в Европе есть города, где на российскую пенсию можно жить вполне комфортно. Расскажем о четырех доступных вариантах.

Всем давно известно, что Венгрия является одной из самых бюджетных стран Евросоюза. В Дебрецене, втором по величине городе, аренда квартиры обойдется в 200-250 евро в месяц. На питание уйдет около 100-150 евро, так как продукты стоят недорого, например, батон хлеба обойдется вам 0,80 евро, бутылка молока — 0,70 евро за литр. Если вы можете позволить себе в месяц тратить порядка 400-500 евро, этот город вам идеально подойдет.

Болгарский Пловдив манит всех теплым климатом и низкими ценами. Аренда квартиры здесь стоит порядка 150-200 евро. На еду можно отложить в 120 евро в месяц. Коммунальные платежи обойдутся вам в 50-60 евро, а проездной стоит всего 15 евро. В итоге на жизнь в этом городе в среднем уйдет до 450 евро.

Тимишоара считается культурной столицей Румынии. Снять в аренду вполне приличную двушку в этом городе можно за 150-180 евро. Коммунальные услуги стоят 60-70 евро, проездной — 20 евро. На продукты может уйти около 110 евро. Общие расходы за месяц могут составить около 350-400 евро, уточняет канал «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».

Наши соотечественники любят Сербию за лояльное отношение к россиянам. В Нише за аренду квартиры придется отдать всего 100-150 евро. Питание здесь тоже довольно бюджетное. Хлеб стоит 0,40 евро, молоко — 0,60 евро/л. Проездной на местный общественный транспорт стоит 15 евро. Общий бюджет составит около 300-350 евро в месяц.

Как ранее писал «ГлагоL», средняя пенсия в Германии сейчас равняется 1,5 тыс. евро без учета налогов. На эти выплаты можно рассчитывать только если вы не менее пяти лет платили специальные взносы.