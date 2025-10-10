Подросток умудрился обойти все этапы контроля аэропорта

13-летний подросток тайком пробрался в самолет в аэропорту Бен-Гурион в Израиле и чуть не улетел в США. Об этом сообщает портал The Times of Israel.

По данным источника, мальчик без билета и паспорта сумел пройти трехэтапную процедуру контроля перед выходом на посадку и оказаться на борту лайнера El Al, собиравшегося вылетать в Нью-Йорк. Местные СМИ предположили, что подросток мог держаться рядом со взрослыми.

В материале также говорится, что перед посадкой на рейс безбилетник провел некоторое время в магазине беспошлинной торговли. Затем он сел на место одного из членов экипажа, после чего его задержали, вывели из салона и допросили.

Как мальчик смог преодолеть все три этапа контроля без паспорта и билета, издание не уточняет. Расследованием инцидента займется Управление аэропортов Израиля.

В конце сентября безбилетного пассажира без признаков жизни обнаружили в прилетевшем из Европы в США самолете. Мужчина решил улететь на другой континент незаконным способом и пробрался в отсек шасси лайнера American Airlines.