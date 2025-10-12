Три удивительные традиции из разных уголков мира

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Сколько бы я ни ездил по свету, каждая страна, каждый регион обязательно преподносит сюрпризы. И самые удивительные из них — обычаи и традиции. Сначала они могут поставить в тупик. Оказавшись в эпицентре «танцующей» погребальной церемонии на Мадагаскаре, греческой свадьбе с громким битьём посуды или на испанской «Ла Томатина», красной от расплющенных томатов, ты невольно задаёшься вопросом: «А что тут вообще происходит?». Но, разобравшись в истории вопроса, открываешь целый пласт смыслов, верований и надежд».

Главное правило в такие моменты – не судить. Просто смотреть, слушать и принимать. Потому что для кого-то эти традиции – никакая не экзотика, а важная часть жизни. Расскажу об обрядах и обычаях, в которых мне посчастливилось поучаствовать лично – и которые поразили меня до глубины души.

Кумари: живая богиня Катманду

Непал – единственное место в мире, где божества обитают не только на небесах, но и на земле. Однажды мне удалось увидеть там живую богиню. Дело было в Катманду, на ежегодном празднике. Маленькую девочку, воплощение богини Кумари, вывозили на ежегодный конный парад Королевской гвардии.

Легенда такова. Богиня явилась к королю Непала поиграть в кости. Король обратил внимание на красоту богини и тут же без памяти влюбился. Однако богиня прочла его мысли и постановила, что король сможет видеть её только в облике девочки из низшей касты. С тех пор богиня перерождается в телах маленьких неварских девочек из рода Шакья.

О том, как на самом деле выбирают Кумари, знают только посвящённые. Обычно это девочка трёх-пяти лет с тёмными волосами и глазами. И гороскопом, резонирующим с гороскопом королевской династии и страны. Жизнь богини не сахар. Первые 10 лет она живёт одна во дворце, покидая его всего 13 раз в год, по большим религиозным праздникам. А в остальное время принимает паломников и строго соблюдает жёсткий распорядок дня. Фактически у ребёнка нет детства. Считается, что богиня живёт в девочке только до «первой крови», а потом покидает тело. И в 13-15 лет девочку выдворяют из дворца прочь как простую смертную.

Сейчас в Катманду проживает около десятка бывших богинь. Многие из них имеют семьи и детей. Но им очень тяжело привыкать жить в «миру», среди обычных людей, получать образование, учиться убирать и готовить еду. Бывшие богини получают пенсию 6000 рупий в месяц (около $ 80), что вдвое выше прожиточного минимума в Непале.

Новый год как прощание. Эквадор

Эквадор стал для меня откровением. Здесь Новый год – не про салюты и шампанское. Это ночь, когда нужно попрощаться с прошлым. Прошлое олицетворяют куклы и чучела в старой одежде, набитой газетами – «мониготес». В канун наступающего года их выносят на улицы и сваливают в самых неожиданных местах. Выглядит это довольно жутко. Но фантазия у эквадорцев работает отлично: можно встретить кукол-политиков, кукол-персонажей, кукол с пачками фальшивых денег, показательно огромными долговыми счетами и неудачными причёсками. В общем, всё, что хочешь оставить в уходящем году, смело переноси на куклу.

Когда часы бьют полночь, чучела поджигают. Пламя вспыхивает, искры летят в небо, и весь город наполняется смехом и криками радости. А самые отчаянные прыгают через костры, загадывая желания.

Я тоже сжёг листок, где написал пару слов о вещах, которые тянули вниз. И пока бумага превращалась в пепел, почувствовал, будто и внутри стало легче. А потом понял, что в этом и заключается глубокий смысл праздника – не только начинать новое, но и уметь отпускать старое.

«Побурханить» на Байкале — на счастье в новых начинаниях

Путешествуя по зимнему Байкалу, я впервые услышал слово «побурханить». Мы стояли на берегу, ветер гонял снег по живописному байкальскому льду, а проводник задумчиво сказал:

«Перед дорогой надо побурханить».

Надо – значит надо. Бурхан для бурятов – святое место. Его видно издалека: деревянные столбы, перевязанные разноцветными лентами, и кучки камней, выложенные руками паломников. Каждый оставляет здесь подношение духам – монетки, сладости, кусочек ткани. Но чаще всего – что-то белое, обычно молоко и молочные продукты. «Бурханят» для того, чтобы задобрить и получить благосклонность духов на какие-то дела и начиная.

Я «побурханил», чтобы предстоящее путешествие прошло безопасно, насыщенно и интересно. Не знаю, что сыграло роль – помощь духов или потрясающие виды Байкала, снежные торосы, горячие буузы и гостеприимный Ольхон – но именно таким оно и получилось.

Бокал с полярным льдом за второй «день рождения» в Антарктиде

Но самый экстремальный шанс познакомиться с локальными традициями выпал мне в Антарктиде. В тот вечер мы вышли на «зодиаках» в неспешную созерцательную морскую прогулку по полю с айсбергами. В бухте было много красивых голубых льдин причудливой формы, которые мы хотели снять. На одном из айсбергов выступал красивый «карниз», под которым можно было пройти на «Зодиаке» для красивых эпичных кадров. Оба наших судна выстроились в линию и друг за другом прошли под «карнизом». Проход занял примерно минуту, но мы решили сделать круг и пройти ещё раз, чтобы снять с другого ракурса.

И в этот момент произошло то, о чём я буду рассказывать своим внукам. Мы услышали сильный треск, повернулись и увидели, что «карниз», под которым мы были минуту назад, с грохотом обрушился в океан. Если бы мы задержались хотя бы на мгновение, все эти тонны льда нас просто придавили бы…

Вернувшись на шхуну, я залпом выпил стакан воды, который кто-то в суете сунул мне в руку. Так я узнал о старой полярной традиции. Оказывается, капитан вернулся на место обрушения и взял кусок льда. А потом растопил его, чтобы всем вместе символично выпить за наш новый «день рождения».