Турагенты не могут полноценно сотрудничать с отелями Таиланда

Турагенты сталкиваются с трудностями при подтверждении номеров в популярных отелях Таиланда на новогодние даты. О проблемах редакции TourDom.ru сообщил один из представителей розницы:

«На ноябрь долгое согласование заявок на отели в бухтах Патонг и Ката на Пхукете. А на январские каникулы поступают отказы по гостиницам в районе Джомтьен в Паттайе, таким как Avalon Beach Resort 4*, The Agate Pattaya Boutique Resort 4*, Welcome World Beachfront Resort 5*».

По словам нашего собеседника, обработка запросов занимает до 4 дней, иногда приходится искать у партнеров варианты на замену.

«Туристам предлагаем аналогичные гостиницы рядом или в том же районе, по схожей цене».

Туроператоры напоминают, что проблема с бронированием популярных отелей на тайских курортах в пиковые даты, особенно на Новый год, возникает ежегодно. Причина – высокий спрос со стороны не только российского, но и других рынков – Европы, Индии, Китая.

«Стоп-сейлы в ряде востребованных гостиниц – это постоянная практика не только в высокие периоды, но и в сезон, – отметили в Fun&Sun. – Такие варианты нужно заказывать буквально за полгода».

Однако массовых сложностей с бронированиями в компаниях, к которым обратилась редакция «ТурДома», не фиксируют.

«Большинство заявок, в том числе и не на гарантии, подтверждаются в штатном режиме», – рассказали в туроператоре Anex.

Чтобы заказать желаемый отель, туристам советуют бронировать заранее, рассматривать гостиницы на мгновенном подтверждении и иметь пару альтернатив на случай отказа. В частности, рекомендуют обратить внимание на отели Garden Sea View Resort 4*, D Varee Jomtien Beach 4* и Amari Pattaya 5* в Паттайе, Khaolak Emerald Beach Resort & Spa 4*, Marina Gallery Resort-Kacha-Kalim Bay 5* на Пхукете.

Ранее «ТурДом» писал, что туристам из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга предложат по семь вариантов перелета в Таиланд в зимнем сезоне.