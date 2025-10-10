Запуск новой системы в Европе пугает путешественников

Туристы беспокоятся по поводу запуска новой системы контроля границ Entry/Exit System (EES), которая начнет работать в странах ЕС и Шенгенской зоны с 12 октября. Какие пункты пропуска первыми перейдут на нее, нужно ли какие-то документы оформлять онлайн заранее и что делать обладателям пятилетних загранпаспортов – такие вопросы задают путешественники в соцсетях.

Напомним, что проект «Цифровые границы» касается не только россиян, но и граждан всех «третьих государств», то есть тех, кто не имеет гражданства или вида на жительство в 29 странах ЕС, ЕЭЗ и Шенгенской зоны.

Систему будут вводить поэтапно. Например, в Люксембурге заявили о готовности проверять каждого въезжающего и выезжающего с первого дня; в Эстонии электронный контроль будет действовать на восточной границе, портах и воздушной гавани Таллина; в Чехии – во всех международных аэропортах, в Германии – только в Дюссельдорфе, а Нидерланды вообще пока не собираются подключаться к EES.

С первых дней будут перемены и в Италии, которая в нынешних реалиях более актуальна для россиян, чем все вышеперечисленные страны. Терминалы для сканирования паспортов, лиц и отпечатков пальцев 12 октября заработают в аэропортах Мальпенса в Милане и Фьюмичино в Риме. Это вызывает беспокойство у российских туристов, поскольку многие попадают в Европу именно через эти воздушные гавани. Особенно волнуются обладатели пятилетних паспортов, которым уже закрыт путь в 7 стран.

«Италия официально не заявляла об изменении правил въезда и запрете использования небиометрических паспортов. Поэтому пока никаких проблем у российских туристов, связанных с введением EES, при попадании в Европу через эту страну возникать не должно», – пояснила TourDom.ru визовый эксперт компании Dream On Виктория Титова.

Но задуматься о получении биометрического паспорта все же стоит – к 10 апреля 2026 года Entry/Exit System должна быть внедрена во всех пунктах пропуска без исключения.

Есть у туристов и другие вопросы: «Буду въезжать в Эстонию из России с паспортом Израиля через Нарву. Надо ли в связи с введением EES какие-то онлайн-документы оформлять заранее?» «Нужно проходить эту процедуру, даже если из Финляндии приплываешь?» Им отвечают, что все процедуры проводятся на месте, и в Эстонии электронный контроль будет действовать во всех портах.

Кстати, власти стран, внедряющих новую систему на всех пунктах пропуска с 12 октября, предупредили, что сбор биометрических данных увеличивает время прохождения границы, поэтому в первое время очереди могут вырасти больше обычного. И заявили, что подобное является нормой при запуске любого крупного проекта.

Напомним, введение электронного контроля на границе в Европе объясняют борьбой с преступностью и необходимостью обеспечить соблюдение иностранцами разрешенных сроков пребывания.

Ранее TourDom.ru писал, что Эстония, Германия и Люксембург заявили о готовности принимать туристов по новым правилам.