Туристы рассказали о землетрясении на Филиппинах

Туристы, собирающиеся в ближайшее время на Филиппины, взволновались от новостей о произошедшем землетрясении магнитудой в 7,5 балла.

© tourdom.ru

«У вас там как дела? А то я к вам скоро. Жена пугает, что там все это происходит – землетрясение, цунами, вулкан еще какой-то», – пишут в чатах те, кто до конца не разобрался в подробностях. «Нормально мы живем, – отвечают россияне из туристических мест. – Вы на карту-то посмотрите».

Эпицентр землетрясения, по словам ученых, располагался примерно в 19 км от побережья Минданао, в 62 км от города Манай и в 144 км от более крупного Давао. Поступали сообщения о панике среди населения и повреждении некоторых зданий, дорог и мостов. Президент Филиппин распорядился о немедленной эвакуации прибрежных районов и мобилизации спасательных служб. Была объявлена угроза цунами с прогнозом волн в отдельных районах до 1–3 м, позднее она была снята.

Филиппины далеко не такая маленькая страна, как кажется на первый взгляд. От одного острова до другого большие расстояния. Излюбленные туристами места находятся на удалении от ЧП. Об обстановке на курортах редакции TourDom.ru сообщили в туроператорской компании ITM:

«Коллеги из принимающей компании подтверждают: ситуация совершенно спокойная, только дождик идет. Угрозу цунами всегда ставят после землетрясений на Филиппинах, но ни разу не было. Эпицентр располагался в середине Минданао, ближе к Малайзии. Принимались меры в радиусе 300 км от него. А до Себу – 600 км. До Боракая и того больше – 800 км. Туристам ничего не угрожает. Пусть не переживают и летят».

Опытные туристы также подробно объясняют новичкам, кто решил летать самостоятельно: «Не ошибайтесь с островами. В Минданао это частое явление. Многие привыкли. Шкаф подвинули на место – и дальше живут, кто работает, кто отдыхает. В Себу только стены чуток поскрипели. У нас только работяги заделали трещины в коридорах вчера, а теперь опять им по новой надо», – с юмором рассказывают россияне.

Ранее TourDom.ru писал, что тайфун «Матмо» накрыл северную часть китайского курортного острова Хайнань.