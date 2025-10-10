Авиакомпания Saudia Airlines выполнила первый рейс в Москву

Саудовская авиакомпания Saudia Airlines в пятницу, 10 октября, выполнила первый рейс из Эр-Рияда в Москву. Борт встретили торжественной водной аркой в аэропорту Шереметьево.

© tourdom.ru

Судя по расписанию, Saudia Airlines будет летать из столицы России в Саудовскую Аравию 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже в продаже. В ноябре стоимость кресла на рейсе флагманского перевозчика из Шереметьево обойдется примерно в 40 тыс. руб., туда-обратно – 78 тыс. В цене ручная кладь и багаж весом до 23 кг. Тариф предполагает платный обмен и возврат билета.

При этом на маршрут ранее вышла и саудовская Flynas. Лоукостер летает по понедельникам, средам и пятницам. Билеты на рейсы этой авиакомпании значительно дешевле: 15–20 тыс. руб. one way и 47 – round trip. За провоз багажа придется доплатить.

Отметим, что Саудовская Аравия как самостоятельное направление пока не очень популярна у российских туристов. Однако Эр-Рияд может стать удобным хабом на пути в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Для пассажиров саудовских перевозчиков, совершающих транзитный рейс, доступна однократная стоповер-виза за 830 руб. Она дает право находиться в стране 96 часов. Если путешественник хочет задержаться на более долгий срок в королевстве, ему придется оформить визу.