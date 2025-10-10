Проблема с вылетами Turkish Airlines из Турции в Москву продолжается. В частности, отправление рейса TK 3002 из Антальи в Москву перенесли почти на сутки. Об этом пассажиры рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Борт должен был улететь во Внуково еще 9 октября в 19:45. Однако рейс перенесли из-за погодных условий на 23:00. Туристов отправили в отель. К 06:00 пассажиров снова отправили в аэропорт, вылет отложили до 10:00, а потом – на 18:00.

«Все это время людям ни разу не дали ни еды, ни воды, хотя много семей с маленькими и грудными детьми. В аэропорту не предоставляют никакой информации, абсолютно. Отношение к людям скотское, наглое вранье в лицо, грубость», – рассказали пассажиры.

Отметим, что проблемы с рейсами Turkish Airlines начались еще в понедельник. Туристы не могли вовремя отправиться ни в Турцию, ни вернуться в Россию. Задержки достигали 10 и более часов. К среде сбой в расписании затронул уже 20 рейсов, вылетавших из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. К четвергу график стал выправляться, однако в пятницу снова появились сложности с отправкой бортов.

В аэропорту Антальи объясняют сложности с нелетной погодой в регионе. Когда она восстановится, неизвестно.