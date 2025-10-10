ЕС ужесточит визовую политику и поощрит добросовестных путешественников

Европейский союз готовится к кардинальному пересмотру подходов к выдаче виз для граждан третьих стран. Новая стратегия, проект которой оказался в распоряжении портала Euractiv, предусматривает более жесткие меры и должна быть обнародована до конца текущего года.

Согласно документу, разработанному Еврокомиссией, ключевым нововведением станет прямая увязка визового режима с уровнем сотрудничества в сфере миграции. Брюссель намерен получить расширенные полномочия, позволяющие в одностороннем порядке приостанавливать или полностью отменять действие визовых соглашений с государствами, где отношения «претерпели значительное ухудшение».

Параллельно с мерами ужесточения в ЕС планируют поощрять добросовестных путешественников. Для так называемых надежных туристов будут введены многократные визы сроком действия до 10 лет. Однако и здесь Еврокомиссия намерена закрепить за собой право на быструю реакцию: создаваемая система оперативного пересмотра визовых льгот позволит в сжатые сроки приостанавливать их в случае необходимости.

Очевидно, что новая визовая политика ЕС в этот раз не связана с российскими туристами и направлена в первую очередь на третьи страны, откуда под видом путешественников приезжают мигранты. Впрочем, официальный документ еще не обнародован.