Pegasus больше не обещает доставить туристов из Москвы в Стамбул за 2 часа

Российские пассажиры теперь смело полетят в Европу и по другим направлениям рейсами Pegasus Airlines со стыковками через Стамбул. Авиакомпания наконец исправила в своей системе бронирования продолжительность перелета из Москвы и Санкт-Петербурга в Турцию, теперь оно составляет 4 часа, как и есть на самом деле.

© tourdom.ru

Ранее лоукостер начиная с 24 ноября ошибочно брался доставить туристов из Внуково в крупнейший город Турции за 2 часа 10 минут, а из Пулково – и вовсе за 1:50. Хотя все остальные турецкие перевозчики, да и он сам, долетают по маршрутам за 4–5 часов. Туристы, планирующие перелет с пересадкой на рейсы других авиакомпаний, волновались, успеют ли на второй сегмент.

Сейчас, как убедился корреспондент «ТурДома», в системе Pegasus и в популярном агрегаторе длительность перелета в конце ноября на всех трех ежедневных рейсах из Внуково составляет 4 часа 10 минут, из Пулково – 3 часа 50 минут.

Клиенты авиакомпании, купившие билеты на официальном сайте, уже получают уведомления о переносе рейсов из Москвы и Петербурга на 2 часа раньше. Если новое время вылета пассажира не устраивает, он может обменять или вернуть билет. Тем, кто бронировал места у Pegasus в билетных агентствах, подобные сообщения приходят позже, а могут и не поступить, поэтому туристам советуют проверить статус рейса.

«Наконец-то, я чуть не поседел» – так эмоционально реагируют пассажиры, боявшиеся не успеть на второй рейс из-за короткой стыковки. «Ожидаемо изменилось время вылета из Пулково на более раннее, а время прибытия в Стамбул осталось прежним, – отметила туристка, – Соответственно, и стыковка у нас не изменилась».

Теперь после корректировки расписания, проблемы могут возникнуть у транзитных пассажиров, у тех, кто прилетает в Москву из региона и уже оттуда направляется в Стамбул. «Людям, возможно, придется менять билеты».

Клиенты «Пегасуса» отмечают, что переносы вылетов на более раннее время у турецкого лоукостера случались еще в сентябре. Одна пассажирка купила билет на рейс в 02:50 24 сентября, а по факту самолет отправили 23 сентября в 23:20, на 3,5 часа раньше. «Если бы не моя тревожная привычка прибывать в аэропорт заранее, отдых накрылся бы медным тазом». У другого туриста борт тоже улетел раньше времени, указанного в расписании.

Баг наблюдался в системе бронирования и на агрегаторах больше месяца. Он был опасен для тех клиентов Pegasus, которые планировали короткую стыковку в Стамбуле с дальнейшим перелетом другой авиакомпанией. Поскольку самолет прибывал позже, чем предполагалось, люди могли просто не успеть на свои рейсы. Впрочем, в случае если пассажир покупал единый билет турецкого перевозчика, Pegasus должен был обеспечить посадку на второй сегмент, правда следующий рейс мог вылетать на другой день.