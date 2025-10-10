Россиянам массово отказывают в отдыхе в Южной Корее

В СМИ и телеграм-каналах распространяется информация о массовых отказах во въезде для российских туристов в Южную Корею. Ситуацию разъяснили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

© РИА Новости

Публикации с заголовками о десятках развернутых на границе россиян и рекомендациях отказаться от поездок в эту страну активно распространяются в медиапространстве. Авторы ссылаются на заявления туристов, а основаниями для отказа становятся якобы формальные причины, вроде незнания туристами местных достопримечательностей. Либо же въезд не разрешается без какого-либо объяснения.

«Вестник АТОР» обратился за официальными разъяснениями в московское представительство Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

«Сейчас в Корее высокий сезон. Это период «танпхуна» (пора красных кленов), привлекающий в страну много туристов, в том числе из России. Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе», – ответили в НОТК.

В организации добавили, что единичные случаи отказа во въезде возможны, как и в любой другой стране, однако опровергли информацию о массовом характере таких инцидентов в отношении российских граждан. Кроме того, 8 октября прошла проверка среди всех туроператоров, специализирующихся на направлениях в Корею, и ни один из них не зафиксировал подобных проблем у своих клиентов.

Соответствующую информацию подтвердили и в Консульском департаменте МИД России, отметив отсутствие официальных обращений от граждан по вопросам отказа во въезде в Южную Корею.

Ранее «ФедералПресс» писал, что резкого снижения цен на туры в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в ближайшее время не ожидается.