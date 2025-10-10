«Приняли как родную». Путешественница рассказала о поездке в Армению

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Армении и описала страну фразой «приняли как родную». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, гостеприимство в этой стране Азии — образ жизни. Так, администраторы на ресепшене в отеле общаются с постояльцами как с друзьями и искренне интересуются их делами.

«Кажется, здесь по-другому смотрят на туристов: не как на клиентов, а как на гостей. И это ощущается во всем», — подчеркнула россиянка.

Блогерша отметила, что за три дня поездки, познакомилась со множеством людей — они приветствовали туристку сами и предлагали свою помощь или подарки в память о поездке. При этом многие люди в Армении хорошо знают русский язык, либо вспоминают его при общении с россиянами.

«Я уезжала с ощущением, что побывала не просто в другой стране, а у кого-то в гостях. И теперь точно знаю: в Армению я обязательно вернусь», — пришла к выводу Лисейкина.

