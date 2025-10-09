Туристы отсудили у туроператора 200 тысяч рублей

Туристы подали в суд на туроператора после того, как получили удар током в ресторане отеля Sette Serenity Hotel в Турции. Об этом рассказал юрист Игорь Косицин.

Согласно материалам суда, супружеская пара по путевке от туроператора отдыхала в Аланье. В предпоследний день отпуска они вернулись с экскурсии и направились на ужин. Мужчина взялся за крышки мармитов (устройство, которое поддерживает еду в теплом состоянии) и получил сильный удар током, после чего, свалив за собой стол с едой, упал на пол ресторана. Туриста пришлось госпитализировать.

Впечатление от отдыха было испорчено, по возвращении из Турции россиянину пришлось пройти обследование и курс восстановления. Кроме того, не исключались негативные последствия для здоровья и в долгосрочной перспективе. Так что туристы обратились с претензией к туроператору, однако в удовлетворении их требований было отказано. После этого супруги решили идти в суд.

На заседании представитель туроператора не признал не только требования клиентов, но и само событие. Он апеллировал к ответу от отеля, в котором указывалось, что туристы пришли на ужин через 40 минут после его начала и до этого током никого не ударило. Кроме того, по утверждению администрации гостиницы, в этой зоне нет электричества, которое могло бы причинить вред туристу.