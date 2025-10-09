Туристам из Москвы предложат по семь вариантов перелета в Таиланд

В зимнем сезоне авиакомпании и туроператоры добавляют новые маршруты в Таиланд. Например, у AZUR air прямые рейсы на Пхукет появятся из Минеральных Вод, Новокузнецка и Сургута. Всего же в Таиланд будут летать пять авиакомпаний, где берут места туроператоры, – «Аэрофлот», Nordwind, AZUR air, Red Wings и S7.

Максимальный выбор прямых перелетов в Таиланд – семь вариантов – доступен для вылетающих из Москвы и Екатеринбурга. «Аэрофлот» выполняет рейсы в Бангкок и на Пхукет. Nordwind и AZUR air заявили вылеты на оба популярных курорта (в Паттайю и на Пхукет), а Red Wings – на Пхукет.

Шесть программ предложат туристам из Новосибирска и Красноярска – по две от нацперевозчика, AZUR air и «Северного ветра». Из пяти рейсов смогут выбирать жители Владивостока («Аэрофлот», S7, AZUR air).

Библио-Глобус продает туры в Таиланд на «Аэрофлоте», по данным сайта, зимой он продолжит возить туристов в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока, Хабаровска.

У туроператора Anex туры на Пхукет анонсированы из 19 городов, в Паттайю – из 11, его клиентов повезет AZUR air. «Уже есть бронирования и на начало апреля, что говорит о росте интереса к заказам на глубину. Хорошую загрузку имеют новогодние даты, январь и начало февраля (китайский Новый год)», – рассказали в компании.

Fun&Sun отправляет туристов на тайский остров также из 19 городов, в Паттайю – из 8. Большую часть рейсов выполнит AZUR air. Из Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска доступны вылеты Red Wings, клиенты из Иркутска смогут улететь в Бангкок на самолетах S7.

Pegas Touristik и Coral Travel формируют туры с перелетом «Северным ветром». На Пхукет туроператоры доставят клиентов из Москвы, Петербурга, Казани и еще шести аэропортов. В Паттайю – из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска.

Ранее TourDom.ru рассказал о полетных планах туроператоров по Вьетнаму на зимний сезон – 2025/2026.