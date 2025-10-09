Туристов в регионах оставили без испанских виз

Визовый центр Испании выгрузил слоты на подачу документов на оформление шенгенской визы во второй половине октября. Туристов из регионов вновь не порадовали – там записи, как и 2 недели назад, нет. Заявители в Москве и Петербурге получили определенное количество мест, но за них пришлось бороться.

«Каждые 15 минут захожу. Дохожу до выбора даты/времени, и сразу после одно и то же: выбрасывает, и всё», – негодуют туристы.

Терпения хватает не у многих:

«Сдалась. Весь день этим занималась, 2 месяца пытаюсь поймать слот на подачу, я с дочкой».

Сложнее всего тем, кто собирается подавать документы в Москве, – тут наибольший спрос. В Петербурге попроще, если это можно так назвать:

«Я записалась в Питер! 6 часов мучений не прошли даром».

Тем не менее прорываться все-таки удается, но как – вот вопрос:

«Кто эти люди? Им бы в лотерею сыграть. Какие-то сверхчеловеки».

До сегодняшнего дня слоты в столице еще сохранялись, но под вечер массово стали исчезать. Туристы подозревают, что в дело вмешались боты, которые сразу не смогли прорваться:

«Звонили в ВЦ. У них тоже показывает, что слотов больше нет. Теперь только в конце месяца ждать записи на ноябрь».

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, желающим уехать в Европу на Новый год, может помочь Италия.