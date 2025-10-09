За сколько можно улететь из Москвы в Стамбул в октябре

Осенью Стамбул пользуется традиционным спросом как главный турецкий город для экскурсионного отдыха. Если решили лететь в мегаполис, то лучше сделать это в ближайшее время – в середине октября поездка в культурную столицу Турции обойдется выгоднее и чем во время осенних каникул, и в ноябре.

Так, round trip с вылетами 15–21 октября в экономклассе из Москвы на рейсах авиакомпании «Победа» можно купить за 19,1 тыс. руб. (плюс 4563 будет стоить багаж), а в одну сторону есть варианты и вовсе за 5 тыс. руб.

В конце месяца, 25–31 октября, то есть в дни школьных каникул (для тех, кто учится по четвертям), совершенно другая ситуация. На поездку в Стамбул придется потратить минимум 27,1 тыс. руб. (и еще доплатить 5704 руб. за багаж). Также самые доступные варианты у «Победы». Поездка 10–16 ноября обойдется в 21,1 тыс. руб. (4465 руб. багаж), наиболее дешевые рейсы – у «Победы» и турецкого перевозчика Pegasus.

Из Санкт-Петербурга рейсов в Стамбул значительно меньше, ценник, соответственно, заметно выше. Но так же, как и в случае с вылетами из Москвы, середина октября – наиболее выгодное для путешествия время. 15–21 октября самые доступные варианты предлагаются на рейсах «Аэрофлота» и AJet – 26,3 тыс. руб. (5388 руб. багаж) за билеты туда и обратно. Во время каникул билеты у этих же перевозчиков обойдутся гораздо дороже – почти 44 тыс. руб., включая багаж. И это минимальная цена в конце октября. Что касается третьего осеннего месяца, то 10–16 ноября в Стамбул можно отправиться за 29,7 тыс. руб. (6437 руб. багаж). Такой вариант предлагается на рейсах AJet и Pegasus.

Стоит учитывать, что середина октября интересна для путешествия не только из-за более низких тарифов, но и благодаря погоде. В ближайшие 2 неделе в Стамбуле, по данным сервиса Gismeteo, ожидается +17…+19 °C. Солнечные дни будут чередоваться с облачными, а иногда дождливыми – удобно для прогулок по городу и посещения музеев.

