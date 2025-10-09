Горные лыжи в Турции: новый формат отдыха для россиян

Турция прочно утвердилась не только как пляжная, но и как перспективная горнолыжная держава. Местные курорты активно развиваются, предлагая гостям современную инфраструктуру, разнообразные трассы и качественный сервис.

Для российских туристов, ищущих доступные альтернативы европейским направлениям, горнолыжная карта Турции открывает множество интересных возможностей — от уютных склонов для новичков до масштабных комплексов для опытных спортсменов, сообщает tourprom.ru.

