Туристам, собиравшимся в Нячанг, пришлось переночевать в московском аэропорту

Вылет рейса из Москвы в Нячанг авиакомпании Red Wings задерживается на 11 часов. Об этом редакции TourDom.ru рассказал один из пассажиров.

Boeing 777-200 должен был отправиться из Домодедово в аэропорт Камрани в 02:05 9 октября, однако, по данным онлайн табло, вылет WZ 3201 отложили до 13:00.

«Выдали списки заведений в терминале с возможностью поесть на 600 руб. В отель не везут. Хотелось бы узнать причину задержки».

В пресс-службе Red Wings редакции пояснили ситуацию:

«Корректировка расписания вызвана оперативной заменой одного из компонентов воздушного судна».

Авиакомпания предоставила туристам питание, номера в гостинице и предупредила об актуальном времени вылета. «Мы предложили всем пассажирам разместиться в отеле, этой возможностью воспользовались более 150 человек. Еще 200 предпочли остаться в бизнес-зале аэропорта, который также оплатила Red Wings».

Из-за сбоя перевозчик вынужденно меняет расписание и последующих рейсов по маршруту Домодедово – Камрань. В частности, борт, который должен был привезти туристов из Вьетнама сегодня в 23:45, ожидают в Москве 10 октября в 10:10.

Впрочем, в дальнейшем задержки на линии постепенно сокращаются. Завтра боинг улетит из Москвы в Нячанг в 09:40 вместо 02:45, с 7-часовым отклонением от графика. Обратный рейс 11-го числа доставит туристов с вьетнамского курорта в столицу в 09:20 вместо 00:25.

Ранее TourDom.ru писал, что в Москве и Новосибирске туристам предложили по четыре варианта перелета во Вьетнам.