Какая сейчас обстановка на курортах Венесуэлы

Тревожные новости в СМИ о политической ситуации вокруг Венесуэлы обсуждаются в туристических чатах. В некоторых постах бьют тревогу в связи с нагнетанием президентом Трампом угроз военного вторжения США под предлогом борьбы с наркокартелями: «Последние спокойные деньки – похоже, скоро будет не до туризма».

Портал «ТурДом» поинтересовался обстановкой в стране у руководителя принимающей компании «Венесуэла ПРО» Александра Карпецкого. По его словам, большинство местных жителей пока не воспринимают всерьез угрозы американского президента. Были призывы оппозиции в изгнании к антиправительственным выступлениям, но особой поддержки у населения они не вызвали. В Каракасе усилены полицейские патрули. Кое-где на улицах столицы и даже на курортном острове Маргарита появилась военная техника, но в целом ситуация остается спокойной – никакой паники нет.

На отдых туристов последние политические события не влияют, рассказал наш собеседник. Некоторые планирующие поездки в Венесуэлу интересуются, не появились ли скидки на туры, однако оснований снижать цены у отелей на сегодня нет. Самолеты из Москвы прилетают почти с полной загрузкой. Это, кстати, подтверждают и в туристических чатах: туристы порой пишут, что им не досталось мест на ближайшие рейсы.

Стабильный спрос на туры в Венесуэлу порталу «ТурДом» подтвердили и компаниях «Слетать.ру» и Level Travel. Что касается цен, то на ближайшие даты вылетов из Москвы 11-дневные турпакеты в гостиницы 3* курортного острова Маргарита предлагаются от 180 тыс. руб. за двоих, в отели 4* – от 225 тыс. руб., в комплексы 5* – от 240 тыс. руб.

Ранее мы писали, что венесуэльская авиакомпания Conviasa с ноября начнет летать в Каракас из Санкт-Петербурга с промежуточной посадкой в Варадеро (Куба).