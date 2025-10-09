Первый в сезоне рейс «России» из Перми в Египет задерживается на 10 часов

Рейс FV 5569 авиакомпании «Россия» из Перми в египетский Шарм-эль-Шейх задерживается на 10 с лишним часов. Это первый вылет в рамках египетской программы, которая должна начаться в октябре.

Первоначально боинг должен был вылететь сегодня в 16:40 (14:40 мск), однако отправится только в ночь на пятницу – в 03:00. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, которая взяла под контроль соблюдение прав пассажиров этого рейса, причина задержки в позднем прибытии воздушного судна. Действительно, FV 5570 должен прилететь в Пермь из Египта не в 14:40, как по расписанию, а завтра в 2 ночи.

Еще раньше сбой в вылетах и прилетах «России» коснулся туристов из Уфы, возможно он и повлиял на ситуацию с пермскими пассажирами. Рейс FV 5576 из Шарм-эль-Шейха опоздал в столицу Башкирии на 3 часа (прилетел сегодня в 01:21 вместо 22:10 среды). Соответственно, FV 5575 отправился на египетский курорт в 13:37, а не в 00:05.

Редакция направила официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия» с предложением прокомментировать ситуацию.

