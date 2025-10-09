Туристам посоветовали, как избежать многомиллионных трат при поездке в Китай

Российское посольство в Пекине рекомендовало туристам при планировании визита в Китай иметь при себе медицинскую страховку, оформленную на территории РФ. Соответствующее уведомление размещено в официальном телеграм-канале дипмиссии.

Хотя страховой полис не входит в число обязательных требований для пересечения границы, его наличие крайне желательно, поскольку все виды медицинской помощи иностранцам в Китае, включая экстренные случаи, предоставляются исключительно на платной основе. Отдельные сложные лечения могут потребовать расходов, исчисляемых миллионами рублей.

Дипломаты напоминают, что российские граждане вправе обращаться в консульские учреждения РФ в Китае за защитой своих прав. Сотрудники окажут содействие в рамках имеющихся полномочий, однако согласно ст. 14 Федерального закона № 114 от 15.08.1996 финансовые обязательства по медицинскому обслуживанию за рубежом полностью возлагаются на самого гражданина.

Оформить страховой полис можно различными способами, включая онлайн-платформы или мобильные приложения страховых компаний, что не требует значительных временных затрат.

Напомним, что с 15 сентября Китай ввел безвизовый режим для российских туристов сроком на один год, для въезда теперь достаточно заграничного паспорта, действительного не менее 6 месяцев с даты планируемой поездки.