Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Индонезии и описал жизнь местных девушек словами «выходят замуж из-за нищеты». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что Индонезия — страна с самым большим мусульманским населением в мире. Отношение к местным женщинам здесь противоречивое и странное. С одной стороны, индонезийки могут занимать должности депутатов и министров. С другой стороны — их могут оштрафовать за то, что они оказались на улице после десяти вечера без мужа.

Также несмотря на то, что власти страны повысили возраст для вступления в брак до 19 лет, местные жительницы оказываются в браке с сорокалетними мужчинами с 15 лет. Их семьи считают, что таким образом могут уберечь дочерей от нищеты и позора. Однако при этом индонезийки лишаются образования и работы.

«Видел на дорогах в глубине острова, как юные мамы с детьми на руках продают фрукты и попрошайничают. Дикое зрелище», — добавил путешественник.

Ранее этот блогер описал популярную страну Азии фразой «хочется сбежать в первый же день». Мужчина отметил, что в Индии туристы видят тотальную нищету и мусор.