Эксперт прокомментировал слухи о массовом недопуске россиян в Южную Корею

На данный момент в Южной Корее находится до трех тысяч россиян, сообщил НСН Алексан Мкртчян.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН назвал фейком информацию о недопуске россиян в Южную Корею, также призвав туристов приобретать билеты только через турагентства.

Россияне стали жаловаться в соцсетях, что их не пускают в Южную Корею. Якобы на границе разворачивают как молодых девушек, так и целые семьи с детьми. При этом почти всем устраивают допрос на знание местных достопримечательностей. Отмечалось, что ситуация носит массовый характер. Мкртчян со своей стороны заверил, что поводов для беспокойства нет.

«Это стопроцентный фейк. Был единичный случай, причем понятно, что в действительности история совсем не такая, как было подано. Массового характера история не носит. Разово, если возникли подозрения, что человек скрывает истинные намерения пребывания в Южной Корее, пограничники задают вопросы. Но это лишь при возникновении подозрения. Бывает, что люди делают фейковую бронь в отеле, показывают невыкупленные авиабилеты. Поверьте, и российские пограничники, если кто-то пытается их обмануть, сразу задают вопросы. Для въезда в Южную Корею надо оформить визу, иметь выкупленные авиабилеты обратно и бронь в отеле – все. Если есть этот пакет документов, вы спокойно въезжаете в страну. Сейчас в Южной Корее находится более трех тысяч россиян. Более полутора сотен россиян ежедневно взъезжают», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, лучше всего приобретать туры в Южную Корею через турагентства.

«Желательно покупать билеты в турагентстве, оно подберет правильный комплект документов. Туристы, которые купили билеты в турагентстве, не приезжают без страховки. К тем, кто едет без страховки, тоже будут вопросы. Минимальная сумма страховки, по которой мы отправляем в Южную Корею – 50-60 тысяч долларов на человека. Это покрывает 99% заболеваний. Ни одного случая, чтобы в Южной Корее развернули туриста, который купил тур через турагентство, нет. Отмечу, что при необходимости всегда нужно быть готовым показать документы», - заявил Мкртчян.

По его словам, в некоторых случаях вопросы к российским туристам могут возникнуть в Китае. Поводом для запроса дополнительных документов, к примеру, может стать длительное пребывание в Турции.

«Когда россияне въезжают в Китай, китайские пограничники могут задать вопросы, если до этого, люди, к примеру, два-три месяца были в Турции. Это не означает, что в Китай не пустят. Но зададут вопросы: с какой целью были в Турции. Если человек говорит, что работал по найму, важно предъявить документальное подтверждение», - объяснил он.

Ранее генеральный директор туристической компании VCP Travel Михаил Абасов сообщил, что любые дефекты загранпаспорта - ключевого документа для пересечения границы - могут стать причиной для отказа во въезде в другое государство, передает «Радиоточка НСН».