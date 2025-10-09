«Расслабиться не получится». Блогерша рассказала об особенностях Панамы

Российская путешественница Марина Ершова побывала на Карибах и описала одну страну фразой «расслабиться не получится». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, пограничники в Панаме ведут себя строже с туристами. Особенно с теми, кто приезжает из России: их документы проверяют внимательно и тщательно расспрашивают о целях поездки.

«После расслабленной Коста-Рики это чувствуется сразу: тут с тобой не "поболтают о жизни"», — добавила тревел-блогерша.

Ершова отметила, что многие панамцы живут в простых домах и работают на банановых плантациях. Однако это латиноамериканское государство больше напоминает США: здесь чистые и ровные дороги, есть небоскребы с современными офисами и магазинами.

«После остальной Центральной Америки, где я привыкла к ямам и "сюрпризам" на трассах, тут прямо чувствуется, что государство вкладывается в дороги», — рассказала россиянка.

Ранее эта блогерша описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев». По словам Ершовой, в этой стране ценят естественность и удобство.