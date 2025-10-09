«Полиция чувствует себя неуверенно». Россиянка отдохнула в США и описала страну

Российская путешественница Елена Лисейкина отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что приезжающие в Россию американцы удивляются спокойствию на улицах и в метро в ночное время суток. Дело в том, что города в Америке поделены на районы, безопасность и качество жизни в которых разительно отличаются друг от друга. Лисейкина отмечает, что приезжим в Соединенные Штаты лучше советоваться с местными жителями о том, где лучше арендовать жилье и выходить на прогулку.

По сообщению автора публикации, в США трудно перемещаться без личной машины.

«Тротуаров очень часто нет, расстояния большие, автобусы — редкость. Междугородних я за все время так и не встретила», — добавила россиянка.

Также девушка удивилась «неправильным» ценникам в магазинах: на них указана стоимость товара без учета налогового сбора, поэтому итоговая сумма на кассе всегда оказывается выше на 10-15 процентов. А при походе в ресторан путешественники обязаны выплатить официанту чаевые: сотрудники заведений могут сами потребовать их при расчете.

Ранее эта путешественница раскрыла удивительные для китайцев особенности поведения россиян. Например, жителей Китая удивляет привычка туристов из России тратить деньги как миллионеры.