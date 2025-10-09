Гоа перестал быть самым популярным курортом Индии

За первые шесть месяцев 2025 года Варанаси принял 187,9 тысяч иностранных гостей. Внутренний туризм также демонстрирует значительный подъем: с 3,07 миллионов человек в 2021 году количество туристов выросло до впечатляющих 109,7 миллионов в 2024 году.

За прошедшие три года поток туристов из других стран увеличился в 120-кратном размере, это дало возможность курортному городу обойти по популярности такие известные места, как Гоа и Шимла. В 2024 году город принял более 110 миллионов путешественников, что на 18,7% выше результатов, зафиксированных годом ранее.

Привлекательность Варанаси объясняется не только его глубоким духовным смыслом, но и улучшением городской среды и повышением уровня туристического сервиса. Город становится более удобным и желанным направлением для иностранных туристов, сообщает «Турпром».

Варанаси, также называемый Бенарес или Каши, является одним из старейших городов мира, где жизнь непрерывно продолжается на протяжении многих веков. Расположенный на берегу реки Ганг, этот город считается духовным сердцем Индии и привлекает паломников и путешественников, стремящихся к духовному просветлению.

Накануне сообщалось, что с прибытием первого чартерного рейса из Новосибирска индийский штат Гоа дал официальный старт международному туристическому сезону. В аэропорту Манохар совершил посадку самолет, доставивший на борту 120 туристов, что послужило сигналом к началу курортного сезона.