Туристы в ОАЭ жалуются на «Яндекс Такси»

Туристы недовольны работой «Яндекс Такси» в Арабских Эмиратах. В Дубае сервис появился еще осенью 2022 года, в Абу-Даби – год назад. Вроде бы хорошо: можно вызвать машину через привычное приложение и деньги списываются с привязанной российской карты. Но, как всегда, есть нюансы.

Во-первых, сэкономить на «родном» такси не получится: например, в «дубайской версии» нет услуги перевозки эконом- и комфорт-класса, минимальный уровень – бизнес. Плюс у агрегатора собственный курс дирхама выше на 15–20%, чем у российских банков.

«Вчера счет за поездку в Абу-Даби был 24 дирхама, а с русской карты списали как за 30», – рассказал TourDom.ru один из туристов.

Другие отмечают, что цены у сервиса вообще гораздо выше, чем у местных такси:

«Дороже процентов на 30», – говорят россияне, находящиеся в Дубае.

Еще одна серьезная проблема: такси часто приезжает не туда, куда его вызывают.

«В приложении точка посадки обозначается автоматически. А машина может встать за углом или на какой-нибудь параллельной улице. В поддержке говорят, что водители не должны себя так вести, но на лицо проблема, которая не решается», – отмечает один из путешественников.

Другие это подтверждают: «В воскресенье в Дубае вызвал машину к выходу № 1 метро “Бизнес-Бэй”, приложение показывает, что пошло время ожидания, а такси стоит где-то в другом месте – как туда пройти, я не знаю, на улице жара дикая. Отменяю. Пишу в поддержку. Отвечают: непорядок, должно подъехать к поставленной точке. Вызываю снова. Та же история. Опять отменяю. Плюнул – поехал на автобусе. А когда возвращался, таксист привез меня не к нужному входу в метро, а на соседнюю улицу. Сказал:

“Мне к метро подъезжать нельзя”.

Хотя я видел, что у нужного мне входа есть остановка такси и туда постоянно подъезжают разные машины».

«Вообще ужас – 4 раза вызывали и только дважды смогли уехать. Два раза водители включали платное ожидание задолго до прибытия в место назначения. Последний вообще остановился километров за 5, и кто-то к нему сел, а у нас включилась поездка».

«У меня в Дубае была история с незавершенным вызовом: водитель не туда подъехал, я поймал другое такси и добрался до места назначения. А через 1,5 часа уведомление приходит о том, что поездка закончена – с вас 104,75 АЕД. А если бы он меня реально вез, я заплатил бы 20 дирхам. Благо карта не привязана к приложению».

Опытные туристы отмечают: зачастую в Абу-Даби и Дубае легче просто поймать местное такси и заплатить картой – той же UnionPay.

«Это обычно дешевле. Но даже если цены в дирхамах те же, что у Яндекса, курс обмена будет уже приятнее».

