Как сэкономить на поездке в Японию: 5 советов, которые действительно работают

Путешествие в Японию может быть не таким дорогим, как кажется. Если подойти к подготовке с умом, поездка обойдется гораздо дешевле – при этом вы не пожертвуете комфортом и впечатлениями. Рассказываем, на чем можно сэкономить без ущерба для отдыха.

1. Оформляйте визу самостоятельно

Туристическая виза в Японию для россиян бесплатная и оформляется всего за 4 рабочих дня. Документы стандартные, посредники не нужны – все можно сделать самостоятельно через визовый центр.

2. Бронируйте жилье заранее

Чем раньше вы начнете искать жилье, тем больше шансов найти хорошие и недорогие варианты. Из бюджетных сетей стоит обратить внимание на APA Hotels – они чистые, компактные и отлично подходят для ночевок в городах.

3. Избегайте пиковых сезонов

Цены на жилье и билеты взлетают во время сакуры, кленового сезона, а также в Новый год, на Золотую неделю (конец апреля – начало мая) и в середине августа. Лучше выбрать менее загруженные месяцы – так вы и сэкономите, и избежите толп.

4. Ешьте в конбини и супермаркетах

Готовая еда в японских магазинах – вкусная, качественная и недорогая. А ближе к вечеру на нее действуют скидки до 50%. Отличный способ поесть дешево и попробовать местную кухню.

5. Не всегда стоит брать JR Pass

JR Pass – дорогой проездной, который раньше был выгоден для активных путешествий. Сейчас его цена выросла, и если вы не собираетесь ездить по всей стране, дешевле покупать билеты на конкретные направления.