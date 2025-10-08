На момент смерти весила 23 кг: питавшаяся одними фруктами туристка умерла от истощения

27-летняя девушка из Польши Каролина Кржизак скончалась на Бали после нескольких лет соблюдения фруктовой диеты. На момент смерти она весила менее 23 кг.

Каролина родилась и выросла в Варшаве. После окончания школы поступила в университет в Великобритании. Будучи студенткой, увлеклась йогой и веганством. Постепенно она перешла на сыроедение и стала приверженкой «чистого образа жизни».

На Бали Каролина приехала в конце 2024 года и заселилась в отель. Сотрудники вспоминали, что девушка выглядела очень болезненной.

«Она выглядела истощенной, с запавшими глазами и выступающими ключицами», — приводит их слова Mirror.

По их словам, туристка не могла самостоятельно передвигаться и отказывалась от медицинской помощи, настаивая на том, чтобы ей приносили исключительно свежие фрукты.

Тело девушки нашли спустя три дня после ее заселения. В последние месяцы у нее развился остеопороз, появились проблемы с зубами и ногтям, а также возник серьезный дефицит белка.

