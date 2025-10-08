За какое время туристам можно оформить шенгенскую визу

Многие туристы продолжают строить планы на путешествие в новогодние каникулы в Европу. Редакция TourDom.ru продолжает следить за ситуацией в визовых центрах и консульствах лояльных к россиянам стран Шенгенского пространства.

© tourdom.ru

Как утверждают визовики, консульство Италии в последнее время немного ускорилось, сократив сроки рассмотрения документов. Точнее говоря, тут, скорее всего, влияет не то, что консулы набрали стахановские темпы. Скорее количество документов, которые подавали в конце лета, сократилось. Вероятно, это и сыграло решающую роль. Сейчас визы получают те, кто подавал заявления в первой половине августа. Ожидается, что с нынешних сроков в 8 недель рассмотрение в ближайшее время сократится до 6. Записаться же на подачу в Москве можно на октябрь – слоты есть в общедоступной онлайн-записи. С учетом этого Италия является наиболее предпочтительным вариантом для тех, кто планирует поездки в короткие сроки.

У французов на днях запись открылась уже на декабрь. Как утверждают агентства, отказные слоты на осенние даты проскакивают, но в основном только в Москве и Питере. Ловят их, как правило, быстро ботами, так что новичкам надеяться на этот вариант вряд ли стоит. Если сильно торопитесь, то нужно идти к посредникам. Кстати, декабрьские слоты в Москве выложили только до 19 декабря. Дальше, как известно, Рождество в Европе, а потом российские длинные выходные. Французы довольно быстры – выдают паспорта через 3–5 недель после обращения. Нередко дают полугодовые визы.

Испания – худший вариант в нынешних условиях. Записи на октябрь не было в регионах и по-прежнему нет. Очень мало мест на первую половину месяца заливали в Москве и Питере. В теории если успеть на раздачу мест второй половины октября (а ее ждут на этой неделе), то визу можно получить очень быстро – тут больше 4 недель паспорта не держат. Визы часто однократные. В крайнем случае, на 3 месяца. Но доверяться Испании сейчас очень рисково.

Ранее TourDom.ru писал, что испанская виза из-за проблем с оформлением будет стоить очень дорого.