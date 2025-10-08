Российские туристы третьи сутки стоят в очереди за визой на Кипр

Туристы жалуются на новый порядок оформления кипрской визы. В очереди у посольства этой страны в Москве некоторые стоят третий день, с воскресенья. С 6 октября дистанционная подача заявления – через туроператоров и турагентов, а также в визовых центрах – стала невозможной, россиянам приходится лично обращаться в консульства.

«Я из Хабаровска, мои дети – граждане Кипра, поэтому часто езжу туда, вот и сейчас купила билеты», – рассказала редакции TourDom.ru туристка, планирующая поездку на остров.

Для подачи заявления ей придется ехать в столицу, поскольку ее Дальневосточный регион относится к Московскому консульскому округу. Всего консульств РК четыре, помимо Москвы, они работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, однако московский – самый крупный, в него включены, также такие удаленные от столицы субъекты, как Камчатский край, Якутия, Приморский край, Алтай.

«У нас огромная страна, очень дорогие авиабилеты, это не то, что смотаться из Лимасола в Никосию, на Кипре просто не понимают этого, – возмущена россиянка. – Страна сама лишает себя огромного количества туристов».

Ранее визы на Кипр жителям регионов России оформляли местные визовые центры.

«Они принимали документы очень организованно, – поделилась туристка. – Надеялась, что их подключат и сейчас. Пусть это будет дороже, но все равно выгоднее, чем затраты на дорогу в Москву».

Помимо личного присутствия в консульстве, людей не устраивает живая очередь, которую нужно отстоять для подачи заявления: «Это, по существу, беспорядок». По словам туристов, многие ожидают у посольства в Москве с воскресенья.

«Очередь на несколько дней вперед, сегодня было 300 человек, приняли всего около 50». Новое требование – сдача отпечатков пальцев – очень задерживает продвижение очереди: «Дактилоскопия пока не быстро проходит, звонят в поддержку, – написала туристка, успешно сдавшая документы. – Наладить процесс – вопрос времени, конечно».

При этом порядок очередности не соблюдается, поскольку сотрудники вызывают заявителей самостоятельно – тех, у кого авиабилеты на ближайшие 2 недели. «Сегодня принимали с вылетами до 21 октября», – рассказал 7 октября очевидец.

«Самых срочных» приглашали отдельно:

«Около 9 утра сотрудники вышли и объявили, что первыми пройдут те, у кого дата вылета до 13 октября, потом уточнили, что до 12-го. Без всяких списков. У меня билеты как раз на 12 октября. Приняли доки, за паспортом велели прийти 9-го числа».

Те, кто полетит еще нескоро, считают, что нет смысла заранее ехать в консульство. «Пусть начнут хотя бы принимать по очереди». В то же время туристы, планирующие поездку в ближайшие дни, не теряют надежду получить разрешение на въезд: «Если у меня куплены билеты на 13-е число, они все-таки не сгорели, а можно завтра податься?»

В то же время порядок приглашений заявителей из очереди может и поменяться. По официальной информации МИД Республики Кипр, документы на визу можно подавать не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты прибытия.

Ранее TourDom.ru писал, что в первый день возобновления приема заявлений в московском консульстве техника, снимающая отпечатки пальцев, сломалась.