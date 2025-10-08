Туристы продолжают летать за границу по недействительным загранпаспортам

Почти 2 года прошло с даты вступления в силу закона, а туристы все равно продолжают летать за границу по недействительным паспортам. Они игнорируют правило, которое обязывает после смены фамилии получить новый документ, потому что прежний через полгода автоматически становится недействительным. При этом риски несут как они сами (их могут попросту не выпустить из России), так и турагенты. И дело для них может окончиться даже административным наказанием.

Проблему обсуждают участники чата для специалистов туризма «Курилка ТурДома 2.0»:

«У меня одна туристка упорно летает, никак не сменит загранпаспорт. Проблем ни разу не было, но это только под ее ответственность», – поделилась одна из турагентов.

Насчет того, кому за это мероприятие придется отвечать, все непросто.

«Это будет и ваша ответственность, если в очередной раз она не улетит, если вы в курсе и броните на недействительный загранпаспорт», – отвечает участница дискуссии.

А вот еще мнение:

«Туристы бывают очень странные. Особенно когда накроется поездка и они захотят вернуть деньги – если дойдет до суда, могут сказать, агент был в курсе и все равно забронировал, есть, например, переписка и так далее».

Случаи, когда не выпускают, периодически происходят. Как рассказала одна из участниц обсуждения, недавно семья не смогла попасть на отдых в ОАЭ из-за того, что супруга, сменившая фамилию, 10-летний загранпаспорт решила не менять – уж слишком большой срок действия оставался у биометрического документа.

«В связи с тем, что мы порой не видим сразу паспортов туристов и не знаем их семейного положения, честно говоря, непросто бывает сразу сориентироваться, когда подбираешь тур. Но проверять нужно, тем более что сами туристы зачастую не в курсе того, что надо менять документы», – говорит турагент Ирина Карташова.

По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, если турист не сообщил о недействительном загранпаспорте турагенту, это не проблема для него – турист самостоятельно отвечает за все последствия.

«В случае же когда турагент знает, что фамилия уже изменилась и прошло больше 6 месяцев с этой даты, то ответственность турагента за информирование туриста и даже административная за содействие в попытке незаконного пересечения границы РФ не исключается», – отметила юрист.

Причем если в судебном споре по поводу возврата потраченных на тур денег может помочь расписка – турист обо всем знал и принял решение все-таки ехать, то избежать административной ответственности это не поможет. «Это редкий случай, но не невозможный», – добавила Мария Чапиковская.

