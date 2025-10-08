Октябрь станет одним из самых выгодных периодов для отдыха в Таиланде

Октябрь 2025 года станет одним из самых выгодных периодов для отдыха в Таиланде. Согласно данным туроператоров, стоимость путевок в осеннем сезоне окажется ниже предложений по Вьетнаму и китайскому острову Хайнань. При этом туристов ждет расширенная программа перелетов из 21 города России и разнообразная отельная база курортов.

Фаворит российских туристов

После резкого роста интереса в прошлом году, когда поток российских туристов в Таиланд ежемесячно увеличивался на 25 %, рынок вышел на плато. Несмотря на то что ажиотажный спрос сменился более спокойными темпами, Таиланд прочно удерживает статус главного азиатского направления для россиян по объему продаж.

Подтверждением этому стала масштабная полетная программа на зимний сезон 2025–2026 годов. Перелеты в Таиланд будут доступны из 21 города России, включая рейсы на Пхукет, в Паттайю и Бангкок. Как отмечают туроператоры, ключевые конкуренты – Вьетнам и китайский остров Хайнань – пока не могут предложить сопоставимую инфраструктуру, разнообразие пляжей и объем отельной базы.

Бюджетный отдых: какие цены ждут туристов

Такой масштаб транспортной доступности напрямую влияет на стоимость путевок, делая октябрьский отдых в Таиланде не только комфортным, но и выгодным. Проанализировав актуальные предложения, можно выделить несколько ценовых категорий для поездки на двоих продолжительностью 10 ночей с перелетом и завтраками.

К примур, на бюджет от 175 тысяч рублей можно рассчитывать при выборе отелей категории 3* и 4* на Пхукете. Примечательно, что стоимость туров в отели разной звездности в этом сегменте может совпадать. Например, поездка в отель 3* с вылетом в середине месяца стартует от 175 тысяч рублей. За те же деньги можно найти тур и в более комфортабельный отель 4* с вылетом в аналогичный период. Это доказывает, что тщательный поиск позволяет найти варианты с отличным соотношением цены и качества.

Премиум-предложения

Для тех, кто планирует отпуск в условиях максимального комфорта, доступны предложения от пятизвездочных отелей. Путевка на Пхукет в отеле категории 5* с вылетом в третьей декаде октября обойдется от 201,5 тысячи рублей за двоих.

Таким образом, расширенная программа перелетов и конкуренция на рынке позволяют туристам гибко подходить к планированию отпуска, находя привлекательные варианты как для экономного, так и для премиального отдыха. Октябрь 2025 года действительно выглядит оптимальным временем для знакомства с Королевством улыбок.