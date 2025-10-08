Россиянам могут запретить путешествия в страны НАТО

Представители общественного движения «Ветераны России» выступили с инициативой о запрете россиянам путешествовать в страны НАТО до завершения спецоперации. Об этом пишет «Абзац».

По словам председателя «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, готовятся соответствующие обращения в Госдуму и Минздрав.

«Поездка в одну из этих стран может обернуться для нашего гражданина арестом, вербовкой или влиянием на взгляды и убеждения», — пояснил он.

Активисты считают, что такой запрет поможет в развитии туризма внутри России. Инициатива не будет касаться граждан России, выезжающих в Европу и США для лечения.

Напомним, что в 2024 году более 540 тысяч россиян посетили страны ЕС. При этом до начала украинского кризиса в европейские страны из России приезжали около четырех миллионов человек.

По информации Telegram-канала Shot, в Чехии, потеряв от €195 миллионов до почти €200 миллионов из-за отказа от российских туристов, начали охотнее выдавать «маскировочные» визы. Для въезда в Чехию россиянам теперь нужен загранпаспорт сроком действия 10 лет. С ним нужно обратиться в чешское консульство. Там расскажут, в какой визовый центр лучше пойти, чтобы оформить все документы без проблем. Важно не указывать «туризм» как цель поездки.