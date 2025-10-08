Блогерша рассказала, чем российские туристы удивляют китайцев

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Китае и раскрыла особенности поведения соотечественников, удивительные для местных жителей. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первая привычка туристов из России, о которой рассказала автор публикации, — тратить деньги как миллионеры.

«В Хэйхэ продавцы шутят, что русские туристы покупают "на неделю вперед". По сравнению с местными их покупки действительно заметны, и это вызывает у торговцев искреннюю улыбку. "Наши лучшие клиенты", — признают продавцы», — пояснила она.

Вторая особенность россиян — приезжать на отдых не на выходные, а на недели.

«Китайцы привыкли к туристам на пару дней. Но русские не такие. Менеджер отеля в Санье рассказывает: "Российские гости останавливаются на неделю и более, выбирают не только стандартные номера, но и люксы"», — уточнила Лисейкина.

По словам путешественницы, китайцы также удивляются, что россияне любят местную медицину и с удовольствием знакомятся с традиционными практиками и снадобьями. Более того, многие жители приграничных городов ездят в Поднебесную лечить зубы.

Россиянка добавила, что привычка соотечественников есть и пить одновременно тоже поражает местных жителей.

«В одной руке — пирожок с мясом, а в другой — напиток. Почему-то этот факт настолько удивил китайцев, что они даже придумали новое "блюдо" — баоцзы с пивом. Естественно, оно стало очень популярным у туристов», — констатировала она.

Кроме того, в китайских соцсетях часто обсуждают внешность туристок из России — девушек со светлыми волосами и голубыми глазами местные сравнивают с принцессами из сказок.

Ранее другая российская тревел-блогерша пообщалась с жителем Гонконга, который десять лет провел в Хабаровске и рассказал, какие местные привычки китайцы считают дикостью. Так, иностранцу сначала показалось странным, что россияне ходят дома босиком.