Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 12 часов

В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) на 12 часов задержали вылет самолета авиакомпании Azur Air в Турцию. Об этом сообщает портал E1.RU.

Рейс ZF-1041 должен был вылететь в Анталью 8 октября в 3:35. Однако рейс перенесли до 16:00. В зале ожидания столпились сотни пассажиров, передает издание.

«Питание не организуют, гостиницу не дают, только воду дали. Багаж возвращают. Со слов представителя, случилась поломка закрылка, и деталь будут, якобы, из Москвы везти», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что по факту случившегося организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей. Отмечается, что пассажиры размещаются в гостинице, также организуется обеспечение питания.

В конце сентября рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью был задержан на 16 часов. Утверждалось, что задержка связана с заменой лайнера.