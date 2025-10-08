Турист совершил одну из самых крупных покупок с начала безвизового режима с Китаем

Гражданин России совершил одну из крупнейших покупок в магазине Huawei в Шанхае, купив сразу шесть складных ноутбуков Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Общая сумма сделки составила порядка 120 тыс. юаней (около 1,36 млн руб.), сообщает Shangguan News.

MateBook Fold Ultimate Design был представлен весной 2025 года. Это ноутбук с гибким 18-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Kirin X90. Розничная стоимость устройства составляет 23 999 юаней (около 272,8 тыс. руб.), однако россиянин заплатил меньше благодаря возврату налога при выезде из страны.

Менеджмент магазина в беседе с журналистами отметил, что это крупнейшая сделка с сентября, когда между Россией и Китаем начал действовать безвизовый режим.

Согласно статистике китайских СМИ, за последний месяц турпоток из России в КНР вырос примерно на 20%. Рост связывают с двумя факторами — отменой виз и национальным праздником «Золотая неделя», проходящим ежегодно с 1 по 8 октября.

По информации местной прессы, россияне входят в число наиболее активных покупателей в Китае наряду с туристами из Филиппин и США. Наибольшим спросом у россиян пользуются одежда, обувь, сумки и электроника. За последний год количество возвратов налога в КНР увеличилось на 177%, при этом только российские туристы оформляют свыше 50 возвратов ежедневно.