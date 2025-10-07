Туристов возмутил новый «сбор» в аэропорту Шарм-эль-Шейха. «Прилетели из Екатеринбурга рейсом AlMasria. В терминале выкрикивают название туроператора, у которого мы покупали тур. Предлагают прибывшим платно заполнить миграционную карточку. Выстроилась очередь. Семейная пара отдала тысячу рублей за двоих», – рассказала в соцсетях россиянка.

В туроператорской компании редакции TourDom.ru пояснили, что не имеют отношения к «сервису» в египетском аэропорту: «Так же как и авиакомпания. Сама по себе такая услуга незаконна».

На самом деле бланки миграционного учета можно взять у пограничника, причем выдают очень быстро, «очередь не успевает образоваться». Иногда пассажиры получают их еще в самолете. Заполнить карточку самостоятельно и бесплатно не составляет труда. Полей немного – фамилия, имя, дата рождения, национальность, номер паспорта и название отеля. Тем, у кого дети вписаны в паспорт, необходимо добавить их данные. «Займет одну минуту».

Однако многие, по словам туристов, все же встают в очередь за платным оформлением.

«Люди не понимают, их же от лица туроператора зовут, поэтому доверяют, – отмечает пассажирка. – Когда я пыталась отговорить, они на меня как на врага народа посмотрели».

Возможно, за услугу платят те, кто отправился в Египет впервые, не знает английского и правил, предположили участники обсуждения.

«Боятся что-то не так заполнить или думают, что регламенты изменились. А тут так настойчиво человек при должности требует платить. Тем более 500 руб. – недорого». «Некоторые в дороге сутки, с детьми. А у многих просто нет с собой ручек. Скорее всего, это и есть причина востребованности этого “сервиса”! – допустил один из туристов. – Если есть спрос, будет и предложение».

