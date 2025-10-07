Пляжи и транспорт стали сюрпризом для отдыхающих в Китае

Российские туристы, выбравшие Китай для осеннего отпуска, столкнулись с массовым наплывом местных туристов. Причиной этого стал национальный праздник – День образования КНР, который отмечается 1 октября и открывает так называемую Золотую неделю – период, когда миллионы китайцев отправляются отдыхать по всей стране.

Как рассказала редакции «ТурДома» туристка из России, находившаяся в это время в прибрежном Шэньчжэне, она была в буквальном смысле шокирована количеством людей. По её словам, пляж был настолько переполнен, что «нельзя было ступить ни шагу».

В компании China Travel назвали октябрь не лучшим месяцем для визита в Китай, особенно если турист рассчитывает на комфортный и расслабляющий отдых. Это связано с тем, что «Золотая неделя» традиционно сопровождается небывалым всплеском внутреннего туризма.

«С началом октября вся страна уходит в отпуск, – поясняют в компании. – Семьи путешествуют по достопримечательностям, отдыхают на море или отправляются в горы. Гостиницы и транспорт переполнены, а для иностранных гостей это означает длинные очереди, толпы на популярных локациях, резко подскочившие цены, нехватку свободных мест в кафе и ресторанах».

Руководитель туроператора Сергей Назаров также отметил, что Шэньчжэнь не самое востребованное место именно у русских туристов, туры продолжали продаваться на Хайнань, однако всех отдыхающих сразу предупреждали о бешеном внутреннем турпотоке.

«К тому же в этом году праздник совпал с Фестивалем середины осени, что ещё больше увеличило количество путешествующих китайцев. Если вы хотите избежать толп и насладиться культурой Китая в спокойной обстановке, лучше выбирать менее загруженные периоды. Идеально – межсезонье или будние недели вне праздников», – советует он.

При этом в туристических чатах острова Хайнань отдыхающие не жалуются на большое скопление людей или перебои в обслуживании. Там всё функционирует в привычном ритме.

Отметим, что, по информации Министерства транспорта КНР, только за один день в Китае во время праздников общее количество поездок по стране превысило 295 млн, что на 6% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Чтобы справиться с резким увеличением пассажиропотока, ж/д операторы были вынуждены дополнительно запустить свыше 1100 поездов.