Давняя мечта о поездке в Южную Корею обернулась для туристки неприятностями

СМИ: российскую туристку депортировали из Южной Кореи за незнание достопримечательностей
Российская туристка пожаловалась, что ее депортировали из Южной Кореи, так как она не смогла назвать пограничникам достопримечательности на корейском языке. По словам девушки, ее удерживали в изоляции 4 дня.
Как рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости» Ульяна, давняя мечта о поездке в Южную Корею обернулась неприятным инцидентом. Девушка заранее оформила разрешение K-eta, оплатила отель и вылетела из Санкт-Петербурга, имея при себе все необходимые документы.
Но на границе многих россиян отправляли на дополнительное интервью. В частности, ее спрашивали о стоимости проезда на автобусе, названиях корейских улиц и музеев. Туристка отметила, что ощущала себя как на школьном экзамене, где на многие вопросы не смогли бы ответить 90% людей. Допрос длился около 4 часов, при этом ей не разрешали посетить уборную. В итоге девушке сообщили об отказе во въезде.
После этого туристку поместили в комнату для депортации, где, по ее описанию, на 18 кв. м находилось около 30 человек. Им часто не давали еды. Помещение не имело окон, а по ночам мужчина из Пакистана кричал от боли в сердце. Сотрудники называли симулянтами тех, кому становилось плохо. Ульяна хотела самостоятельно купить билет, но ей в этом отказали.
В результате россиянка провела в комнате для депортации 4 дня, бронь отеля и обратный билет сгорели. После туристку посадили в самолет, но въезд в Южную Корею для нее теперь закрыт на несколько лет.
Впрочем, сложившаяся ситуация отнюдь не единична. Еще в июне Министерство иностранных дел России обращало внимание на участившиеся инциденты с запретом на въезд, фиксируемые на южнокорейской границе. Несмотря на безвизовый режим, действующий между странами с 2013 года, корейские иммиграционные службы сохраняют за собой право де-факто отказать иностранцу во въезде или сократить разрешенный срок его пребывания. Наиболее распространенной причиной для подобных решений становятся подозрения в намерении заняться незаконной трудовой деятельностью. В связи с этим МИД РФ советует путешественникам заранее продумать ответы на вероятные вопросы пограничников, касающиеся цели поездки, деталей маршрута, бронирования жилья и наличия достаточных финансовых средств.