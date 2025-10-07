Туристам будет сложнее взыскать с туроператора долг недобросовестного турагента

Туроператор не должен отвечать перед туристом, если не получил от турагента деньги за проданный тур. Такая норма заложена в законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц. По этому документу, разработанному Минэкономразвития, завершено общественное обсуждение. В случае принятия Госдумой он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Новая норма дает надежду туроператорам, что им будет проще избегать претензий со стороны туристов, обманутых недобросовестными турагентами. Ведь известны случаи, когда продавцы туров исчезают с деньгами клиентов или разоряются, а отвечать в итоге приходится поставщику турпродукта. Впрочем, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов предупреждает: конечное решение в подобных конфликтных ситуациях может принять только суд. Формально туроператоров предлагается освободить от ответственности еще и если турагент включает в договор с туристом услуги, не входящие в тур, или же вовсе не уведомляет туроператора о заключении такого договора. Однако законопроект в случае его принятия лишь позволит туроператорам более аргументированно отстаивать свою позицию в суде, но не гарантирует стопроцентного освобождения от ответственности. Ведь не факт, например, что поставщик турпродукта не вступил в сговор с продавцом тура – проверить это могут только правоохранители.

«В каждом отдельном случае ответственность будет определяться судом, исходя из конкретных обстоятельств», – поясняет специалист.

Законопроектом также установлено, что туроператоры не должны отвечать за вред, причиненный туристам третьими лицами: авиакомпаниями, гостиницами и т. д. Эта норма относится к внутреннему и въездному туризму. Например, покупатель тура отравился в отеле некачественной едой – спроса с туроператора в таком случае быть не должно.

Что касается турагентов, то с них снимается ответственность за убытки или вред, причиненные туристу, если это стало следствием непредоставления туроператором розничному продавцу полной и достоверной информации о турпродукте. Как стало известно порталу «ТурДом», в туроператорской среде отношение к этому пункту неоднозначное. Есть мнения, что могут возникнуть недоразумения по поводу того, действительно ли туроператор информировал неверно. Ведь нельзя исключить и ситуации, когда турагент сам передаст туристу неточные сведения о туре, но попытается переложить ответственность на туроператора. Выяснить и документально обосновать, чья правда, в подобных случаях, по всей видимости, будет непросто. Точку в таких разбирательствах, скорее всего, также придется ставить судам.

Напомним, законопроект о разграничении ответственности был разработан Минэком минувшим летом.