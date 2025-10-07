В Абхазии скоро заработает официальный реестр отелей

Единый реестр отелей в Абхазии подготовлен и вскоре будет представлен турбизнесу и туристам. О завершении этой работы заявил министр туризма республики Астамур Логуа в ходе деловой программы форума Visit Apsny.

Инициатива по формированию реестра была реализована в рамках дорожной карты по развитию туристического сотрудничества между Абхазией и Россией. Как пояснил министр, наличие отеля в этом перечне станет для путешественников официальной гарантией комфортного размещения. «Люди будут понимать, куда они едут, чего им ожидать и что эти объекты в будущем пройдут обязательную сертификацию», – подчеркнул чиновник.

По его словам, это поможет туристам защититься от мошенников. Многие аферисты создают в Сети сайты фейковых абхазских отелей и открывают бронирование. В итоге туристы переводят им деньги, но остаются без отдыха.

Данная работа является частью более масштабных поручений, которые ранее озвучил президент Бадра Гунба. На совещании с членами Кабинета министров в конце августа глава государства установил правительству четкие сроки для реализации проектов в сфере туризма. Так, проект концепции развития туриндустрии до 2030 года должен быть разработан до 15 декабря 2025 года. К этой же дате необходимо представить предложения по модернизации автомобильных дорог, ведущих к ключевым туристическим объектам.

Отдельной задачей стоит формализация процедур классификации. До 10 марта 2026 года правительству поручено разработать и утвердить правила классификации гостиниц и иных средств размещения, а также установить официальный порядок ведения единого республиканского реестра.

При этом значительный пласт вопросов пока остается без ответа. Основу жилого фонда для туристов в Абхазии традиционно составляют частные гостевые дома, а не классические отели. Будут ли они включены в новый реестр и по каким конкретным критериям может проводиться их сертификация, в заявлениях официальных лиц не уточняется. Решение этих вопросов определит, насколько полно новый реестр будет отражать реальную структуру туристического сектора республики.