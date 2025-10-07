Турист не выжил после восхождения с гидом на горную вершину в Непале

Турист нанял гида, чтобы подняться на горную вершину в Непале, но не смог выжить из-за переохлаждения. Об этом сообщает издание The Korea Times.

В субботу, 4 октября, корейский турист поднялся с сопровождающим на пик Мера высотой 6,4 тысячи метров, расположенный примерно в 30 километрах от Эвереста. Однако после восхождения он стал жертвой внезапно начавшейся снежной бури в Гималаях.

Тело путешественника забрали с горного склона по пути в лагерь, его проводник выжил. Останки корейца доставили в местную больницу. На данный момент посольство Кореи в Непале оказывает помощь членам семьи туриста.

Ранее сообщалось, что среди сотен застрявших на Эвересте туристов появилась жертва. Из-за непогоды в Гималаях в снежной ловушке оказались около тысячи человек. Эвакуация продолжается.