Turkish Airlines отменила сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно

Авиакомпания Turkish Airlines минувшей ночью отменила сразу пять вылетов из Москвы в Анталью. «Во Внуково творится коллапс. Несколько ночных рейсов якобы объединили с дневными. И сотни людей теперь не знают, что им делать», – рассказала TourDom.ru одна из пассажирок.

© tourdom.ru

Согласно онлайн-табло аэропорта, ТК-3051 и ТК-212 отложены на 16 часов – до 17:20; ТК-3039 и ТК-3169 – до 17:15 (первый задерживают на 15 часов, второй – на 13); ТК-3191 вместо 04:40 должен улететь 17:30. «У меня родители на ТК-3039. Расстроились сильно: специально брали ночной вылет, чтоб день не терять», – комментируют в чате авиакомпании.

Причина в том, что накануне вечером из Антальи в российскую столицу не вылетели пять самолетов. В представительстве перевозчика в Москве пояснить, почему это произошло, не смогли. А пассажирам на турецком курорте озвучили разные версии: одним сказали, что не принимает Внуково. Однако в период 01:20 до 04:40 (в это время должны были приземлиться отмененные самолеты) воздушная гавань приняла 17 лайнеров, в том числе и из Турции – Анкары, Стамбула, Даламана.

Другим сообщили, что «была проблема с электричеством на вышке в аэропорту Антальи». Но с 8 до 11 вечера понедельника оттуда отправили около сотни бортов, и только пять лайнеров Turkish Airlines, собиравшихся во Внуково, не смогли подняться в воздух.

Пассажиров в Турции расселили по отелям. Часть из них сейчас уже находятся в аэропорту, готовясь к вылету, остальных должны доставить после 12:00. Впрочем, не исключено, что рейсы вновь перенесут: «Сегодня в Анталье обещали какой-то апокалипсис – ливни, грозы, возможны торнадо», – рассказали туристы, отдыхающие на турецком курорте.

Кстати, в представительстве перевозчика в Москве предупредили, что непогода – это частая причина переноса или отмены перелета.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines отказала российским туристам с ребенком в перелете из-за отсутствия детского кресла.