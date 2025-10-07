Кипр потребовал от россиян биометрию при въезде

Lenta.ru

Кипр потребовал от российских путешественников сдачу биометрии для въезда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 6 октября 2025 года россияне обязаны предоставить биометрические данные для получения кипрской визы. Обновление требований связано со вступлением островного государства в Шенгенскую зону, а также с запуском автоматизированной системы EES в Евросоюзе. Нововведение вступило в силу во всех консульствах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

В сентябре Кипр прекратил прием заявок российских туристов на визу до 3 октября. Все консульства также останавливали работу по техническим причинам.