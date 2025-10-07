Когда Малайзия станет ближе к российским туристам

Малайзия готовится к увеличению потока российских туристов, разрабатывая комплекс мер по адаптации сервиса под нужды путешественников из России. Местные отельеры и туроператоры отмечают растущий интерес со стороны россиян и предпринимают шаги для создания комфортной среды. При этом ключевым стимулом для развития туристической инфраструктуры может стать запуск прямых авиарейсов между странами.

Спрос

Для многих россиян Малайзия остается малоизвестным направлением, однако после первого посещения туристы часто возвращаются снова. Туроператоры отмечают, что на сегодня Малайзия демонстрирует рекордный спрос среди российских туристов в этом году, обогнав по популярности даже Индонезию.

Малайзия предлагает уникальное сочетание современности и традиций, отличающее ее от других азиатских стран. Здесь ультрасовременные небоскребы соседствуют с нетронутыми пляжами, а богатое историческое наследие гармонично сочетается с древними культурными традициями. Природа страны поражает разнообразием – от девственных тропических джунглей до лучших в мире дайвинг-спотов.

Как отметили в одной из компаний, еженедельные блоки мест на рейсах Qatar Airways забронированы до марта 2026 года, при этом места на новогодний период и до февраля практически полностью распроданы. Также многие путешественники комбинируют поездку в Малайзию с посещением Таиланда, Индонезии или Вьетнама.

Сервис

По мнению экспертов, малайзийским отельерам стоит адаптировать сервис под российских туристов. Среди первоочередных мер называются найм русскоговорящего персонала, добавление в меню блюд, привычных для россиян, и размещение информационных вывесок на русском языке в популярных туристических местах.

«Да, с русскоговорящим персоналом в отелях Малайзии пока туго. Однако этот факт больших проблем не создает. Наша принимающая компания уже расширила штат русскоговорящих гидов до 80 человек. На всех популярных островах есть свои люди: и на самом топовом курорте у россиян Лангкави, и в Куала-Лумпуре. По прилету туристы получают телефоны русскоговорящих гидов, которые решают все вопросы, в том числе с отелями», – рассказала АТОР менеджер по малайзийскому направлению Оксана Корж.

Прямые рейсы

Запуск регулярных авиарейсов мог бы стать важным стимулом для расширения русскоговорячного персонала в отелях Малайзии. На прошедшей туристической выставке Global Travel Meet 2025 представитель Malaysia Airlines подтвердил заинтересованность авиакомпании в полетах в Россию, однако не назвал конкретных сроков реализации этого проекта.

Что касается российской стороны, то авиакомпания Red Wings рассматривает возможность запуска рейсов по маршруту Москва – Куала-Лумпур осенью 2025 года. Переговоры пока находятся на предварительной стадии, и официальных заявлений от перевозчика не поступало.

Ранее АТОР составил рейтинг самых популярных направлений октября 2025 года. В октябрьскую десятку лидеров вошли Турция (35,7 % от всех проданных туров), Египет (17,7 %), ОАЭ (10,1 %).