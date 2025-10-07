Где отдохнуть в октябре: топ направлений безвизового режима

Октябрь – отличное время для путешествий. Летняя жара отступает, поток туристов снижается, а цены становятся более доступными. При этом во многие страны россияне могут поехать без визы или оформить ее прямо по прилету. «ФедералПресс» рассказывает, куда отправиться в отпуск осенью 2025 года без визовых хлопот.

Турция

Турция остается одним из самых популярных направлений. В октябре здесь начинается бархатный сезон. Погода в Анталии и других курортных зонах остается теплой, воздух прогревается до 27 градусов, море – до 24.

Это время, когда уменьшается число туристов, отели снижают цены, а пляжи становятся более спокойными. Виза россиянам не требуется при поездке до 60 дней, поэтому все, что нужно для отдыха – это загранпаспорт и билеты.

Египет

Осень – удачное время для поездки в Египет. Температура воздуха держится около 30 градусов, вода в море остается теплой – примерно 27.

При этом климат становится мягче, жара уже не столь изнуряющая. Ближе к середине месяца спрос растет, а вместе с ним и цены – иногда до 30–40 процентов.

Однако при раннем бронировании можно найти выгодные предложения. Виза оформляется по прилете, а на курортах Синайского полуострова действует специальный упрощенный режим «Sinai Only».

Загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда.

Абхазия

Абхазия – отличный выбор для тех, кто хочет отдохнуть недалеко и без визы. В октябре погода остается приятной. Температура воздуха держится около 22 градусов, вода в море может достигать 20.

Туристов в это время меньше, а природа – особенно красива. В Абхазию можно въезжать как по загранпаспорту, так и по внутреннему. С недавнего времени возобновлены рейсы в Сухум, что упростило логистику.

Это направление подойдет для спокойного, уединенного отдыха и любителей горных прогулок.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах в октябре наступает благоприятный туристический сезон. Днем температура поднимается до 35 градусов, но жара уже не такая изматывающая, как летом. Вода в Персидском заливе остается очень теплой, а вечером становится приятнее для прогулок.

ОАЭ – это сочетание пляжного отдыха, современной архитектуры, шопинга и роскошных отелей. В стране действует строгий дресс-код, особенно в общественных местах, и стоит учитывать местные законы, в том числе ограничения на употребление алкоголя.

Россияне могут пребывать в Эмиратах без визы до 90 дней.

Таиланд

Октябрь – переходный месяц в Таиланде. В начале могут еще идти дожди, особенно на западном побережье, но к концу месяца погода стабилизируется, становится жарко и солнечно.

Средняя температура держится на уровне 30 градусов. В 2025 году Таиланд продлил безвизовый режим для россиян до 60 дней. При желании срок пребывания можно продлить еще на месяц.

Перелеты доступны с пересадками в Стамбуле, Дубае, Дохе и других крупных хабах.

Мальдивы

Октябрь на Мальдивах – это сезон с переменной погодой, но температура воздуха и воды остается на уровне 29–31 градуса. Осадки, если и бывают, то кратковременные.

Этот период считается низким сезоном, поэтому есть шанс забронировать отель или виллу по более выгодной цене. Мальдивы подходят для пляжного отдыха, дайвинга, сноркелинга и романтических путешествий.

Виза россиянам не требуется – при въезде ставится штамп, позволяющий находиться в стране до 30 дней. Нужно только иметь загранпаспорт и обратные билеты.

Китай

С сентября 2025 года между Россией и Китаем действует взаимный безвизовый режим. Это позволяет находиться на территории Китая до 30 дней без необходимости оформлять визу.

Октябрь считается одним из лучших месяцев для посещения страны. Температура умеренная, дожди практически не идут, а в парках и горах природа окрашивается в яркие осенние цвета. Это идеальное время для прогулок, экскурсий и знакомства с культурой Китая без изнуряющей жары и высокого сезона.

Россия

Тем, кто не планирует выезд за границу, можно обратить внимание на отдых в России.

Октябрь – это золотая осень в южных и горных регионах. В Сочи, Крыму, Адыгее, на Кавказе погода остается теплой, а природа – особенно живописной. Это хорошее время для экскурсионных маршрутов, гастрономических туров, поездок в термальные источники или спокойного отдыха на Черноморском побережье.

Цены на жилье и билеты часто ниже, чем в высокий сезон.