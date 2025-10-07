Стала известна цена отдыха в Турции в бархатный сезон 2025 года

В октябре жители Подмосковья смогут провести отпуск в Турции, потратив около 50 тыс. ₽. Осенний месяц в Турции считается «бархатным» сезоном: наплыв туристов уменьшается, цены падают, а погода остаётся приятной – температура воды около 24 °C, а воздуха чуть выше. Стоимость туров стартует от 50 тыс. ₽ за одну неделю, включая перелёт.

По мнению эксперта Жанны Богачевой, Турция по праву занимает лидирующие позиции в осенних направлениях. В это время на средиземноморском побережье, особенно в Анталье и Алание, царит оптимальная погода для экскурсий, прогулок и купания.

Она подчеркнула в беседе с РИА Новости, что страна особенно привлекательна для семей с детьми и тех, кто ценит тёплую погоду без визовых формальностей.

Помимо чудесных пляжей, привлекает и богата историческое наследие, а также уникальная кухня. По данным Ассоциации туроператоров России, именно Турции принадлежит более трети (36 %) всех проданных заграничных туров на октябрь. На втором месте находится Египет с долей в 18 %.

